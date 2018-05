Hoy condenarán a Gaspar Cinco por el homicidio de Alejandra y Amir Parraga

Hoy el juez Ángel Longarte dictará sentencia sobre Franco Gaspar Cinco, el hombre acusado de matar a su novia Alejandra y al hijo de ella Amir dándoles de beber cianuro el cinco de junio de 2017. El viernes el acusado declaró y acusó a la joven de ser la autora material del homicidio.

Se trata de un caso inédito, con pocos antecedentes en el país. Durante varias audiencias las partes expusieron sus argumentos, profesionales informaron sobre las pericias de rigor y se escucharon los testimonios de personas vinculadas tanto a las víctimas como al acusado, a tal punto que una tarotista decidió exponer lo que sabía bajo una identidad reservada.





Se sabe que Gaspar tuvo una corta relación con Alejandra y luego se pudo deducir que no soportaba a su pequeño hijo, Amir, y lo veía como un impedimento. Por Whatsapp hablaban todo el día y en muchas ocasiones le hizo saber que no lo quería y no formaba parte de su proyecto familiar.

Alejandra, madre soltera, no pareció entender el tenor de los mensajes y ese trágico día le dio de beber “agua bendita” al niño, cuando en realidad se trataba de cianuro diluido en agua. La reacción fue inmediata, Amir gritó y se descompensó, de su boca salía espuma y abundante saliva, ella desesperada quiso ayudarlo y le hizo respiración boca a boca y aspiró el veneno que luego le costó la vida.





Testimonios probaron que Gaspar habló con diferentes personas de su entorno haciéndoles saber que no quería al niño de dos años y que quería deshacerse de él. Incluso intentó contratar a algunos para que hiciesen el trabajo por él. Sin embargo cuando declaró dijo que Alejandra fue quien llevó a cabo el plan sola y él únicamente fue el facilitador del cianuro tras un pedido de ella.

Declaró por al menos cinco horas, donde los padres de Alejandra tuvieron que abandonar la sala en varias ocasiones porque no podían soportar su relato. Gaspar leyó mensajes ordenados a su conveniencia para desligarse responsabilidad, dijo no ser el monstruo que todos creen y lamentó la muerte de su novia, no así la del niño.







Durante las audiencias se presentó espontáneamente un pescador que fue quien rescató a Amir del Dique Cabra Corral, el 25 de mayo, cuando cayó por un barranco y quedó enganchado a una rama. Para la fiscalía se trató de un intento de homicidio y por esa situación en particular realizaron una inspección ocular en el espejo de agua.

Hoy desde las nueve todas las partes expondrán sus alegatos y pedirán la condena que consideran justa. Será el juez Longarte quien dará el veredicto final a lo largo del día.