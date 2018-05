Los argentinos no confían en el "equipo económico"

Según una encuesta difundida este lunes por diario Clarín, los argentinos no confían en las personas que están encargadas de la política económica y monetaria del país.

De acuerdo a una encuesta de Management & Fit, el 66,1% de los participantes del estudio de opinión dijo que "ninguno de ellos me genera confianza" cuando le preguntaron por el nivel de confianza que generan el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el titular de Economía, Luis Caputo.

Igualmente, entre los tres el que terminó mejor parado fue el hombre que está al frente del Banco Central y que en la última semana subió las tasas de interés al 40% para controlar la volatilidad del mercado cambiario.

El 6,3% dijo que confía más en el titular del BCRA, un 4,6% en Dujovne y un 2,6% en Caputo. El 66,1% dijo que no confía en ninguno de ellos, el 14,4% manifestó que no los conoce y el 5,9% no sabe o no contesta.

El estudio confirma una de las razones que daban los especialistas para justificar la "minicorrida" y que tiene que ver con la falta de confianza de las medidas económicas.

El sondeo de M&F incluye 2.000 casos a nivel nacional y se presenta con un margen de error de +/- 2,2%.