En una jornada tensa Franco Gaspar Cinco, acusado de matar a su novia Alejandra y al hijo de ella Amir, dándoles cianuro, dijo: “Jamás tuve la intención de terminar con la vida de Alejandra, el amor de mi vida, ni de su hijo. Yo tengo un nene de cuatro años, en qué cabeza cabe que yo teniendo el rol de padre pueda hacer eso”.

Antes, su abogado Luis María Agüero Molina realizó una exposición basada en los mensajes de chats entre Alejandra y Gaspar, fueron mensajes expresamente seleccionados y pidió su absolución. En sus argumentos culpó a Alejandra de haber tomado la decisión según él con el fin de debilitar la salud del niño para que sus abuelos se hagan cargo.





“Queda acreditado que mi defendido no tuvo que esconderse. Él solo se limitó a tirar el frasco. Si hubiese mezclado el cianuro con agua también podría haber sufrido los efectos. No tiene sentido que haya llevado el frasco a la casa. No tiene sentido que ella saque una cuchara de la cocina, Franco no sabe lo que pasó dentro de la habitación porque estaba afuera”, sostuvo.

“Ella puso en funcionamiento su plan para descompensar a Amir para que se quede con sus padres, ella no midió la cantidad. Franco desconocía lo que había ideado su novia. Ella colocó el cianuro en la botella de agua bendita, no conocía las cantidades y pensó que lo podía descompensar poco a poco. Mi defendido no ha contribuido a terminar con la vida de Amir”, añadió.

Finalmente sostuvo: “Entiendo que con lo producido en el debate no se logró desacreditar el estado de inocencia de mi cliente. No existe la certeza necesaria de su culpabilidad, por eso solicito la absolución lisa y llana”.