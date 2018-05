Perpetua a Gaspar Cinco: “Nadie me los va a devolver, pero se hizo justicia”

Esta tarde el juez Ángel Longarte condenó a Franco Gaspar Cinco, por el doble homicidio de Alejandra Párraga y Amir, el pequeño hijo de ella, a prisión perpetua. Luego del veredicto, los padres de la joven, aún conmovidos por la situación, no ocultaron su agradecimiento a todos los que los acompañaron en este camino.

Mercedes, su madre, con la voz entrecortada, manifestó que ahora tanto su hija como su nieto podrán descansar en paz. “Yo sé que nadie me los va a devolver a ellos, pero se hizo justicia en nombre de mi hija. Yo le quiero agradecer a todos que nos hayan acompañado, a toda la familia, al juez, a los abogados, esto no se podía entender. Seguimos adelante cuidando a nuestros otros nietos,” dijo a AM 840.

Su padre Alejandro, en tanto, expresó que ambos estarán en sus corazones y en los de toda la familia y que el dolor los acompañará mientras vivan. “Fue todo mentira que dijo últimamente este asesino que quiso culpar a mi hija de todo cuando realmente las pruebas eran contundentes,” indicó.