"El comercio ilegal se tiene que terminar"

La semana pasada, Agentes de Rentas provincial, la Policía y la Municipalidad trabajaron en diferentes puntos del micro y macrocentro de la ciudad, y se anunciaron nuevos operativos durante las próximas semanas.

A posterior, mediante un comunicado, el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio e Industria se mostró a favor de los operativos desplegados en pos de la defensa de puestos de trabajo y contra la ilegalidad. “Esto evitará más cierres y pérdidas de empleo,” dice.

La Cámara de Comercio instó a las autoridades competentes de la Provincia y de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, a extremar los controles en las "zonas calientes" como el microcentro donde se debe crear una verdadera zona de exclusión, sin limitación horaria. Es definitiva, pide que no hayan más vendedores en el centro, en ningún horario.











La respuesta de la Municipalidad

Nicolás Avellaneda, subsecretario de Control Comercial, explicó que hay un convenio entre todas las partes involucradas en el que se acepta que después de las 21 se instalen los manteros en el microcentro. "Esto fue consensuado hace más de un año y medio con la Cámara de Comercio y la Policía, que nos apoya en tener controlada la zona durante el horario nocturno. Esto no es una solución definitiva, es algo pasajero hasta que se los pueda ubicar en otro sector o en un predio privado. Hay una serie de organismos que tienen que intervenir en este problema que lleva décadas", declaró a diario El Tribuno el funcionario municipal.

Avellaneda comentó que la situación social y económica lleva a que mucha gente se vuelque a la calle y que desde el municipio tienen un registro de 380 personas que están habilitadas para vender.

"Se les solicitó la documentación correspondiente, para cruzar información con la Provincia para ver quiénes son las personas, y además que mínimamente tengan el monotributo social", dijo.

Y agregó: "Durante el día no otorgamos ningún tipo de permiso. Si ellos plantean una alternativa la vamos a analizar, pero si la única solución es ir a retirarlos no vamos a generar un caos social. Plantear como única solución el desalojo y el despido no es una tarea fácil, hay mucha necesidad. La gente está solicitando trabajar para llevar el pan a su casa", comentó Avellaneda.

El funcionario está de acuerdo en que se debe terminar con esa situación, pero aclaró que hay que buscar una alternativa para estas personas sino se generaría un caos social y no tiene sentido. “La competencia nuestra no es generar trabajo sino controlar”, expresó el funcionario.

Sin embargo, la Cámara no estaría de acuerdo, y endureció su posición, generando presión para sacar a los ambulantes del centro.