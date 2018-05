¿Vuelve el corralito bancario? Niegan a ahorrista salteño extraer dólares

El fantasma de aquella restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros, impuesta por el gobierno radical de Fernando de la Rúa el 3 de diciembre de 2001, empezó a sobrevolar nuevamente el país.

El médico salteño Carlos Ubeira, ante los micrófonos de FM Aries, aseguró que el pasado viernes fue a retirar parte de sus fondos desde Banco Nación porque tenía que hacer un gasto con dólares, y se dio con la novedad que no podía disponer más de 500 dólares por mes. “Le dije que me muestre la disposición y me dijo que no la tenía”, contó.

Tras el fin de semana, decidió presentarse nuevamente en la entidad bancaria pero recibió la misma respuesta. “El tesorero me dijo que no tenía que darme explicaciones y llamó a la policía. Se está cercenando uno de los derechos básicos constitucionales, como es la libre disponibilidad de los bienes, está atentando contra el derecho del bien privado”, dijo.

En vista de ello, comentó que inició acciones en el organismo de defensa al consumidor, hizo una exposición en la policía y acudió al juzgado federal para presentar un recurso de amparo. “En un país como el nuestro que hay tanta inestabilidad, puede generar una situación mucho más gravosas, como una corrida bancaria, esa es mi preocupación”, expresó.

Por último, señalo que cualquier ciudadano que deposita plata, tiene derecho a disponer del mismo cuando quiera. “Es un corralito”, finalizó.