“No es menester de nosotros molestar a nadie pero necesitamos trabajar”

Luego que desde la Cámara de Comercio insistieran en la necesidad de erradicar a los vendedores ambulantes del centro, Jorge Pampero, secretario General en Salta del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (SIVARA), en diálogo con InformateSalta, aseguró que "no es menester molestar a nadie pero tienen la necesidad de trabajar".

En ese marco, sostuvo que en momentos en que la economía del país está en crisis, la solución no es empezar a erradicar a la gente que vende o trabaja en la calle. “Eso ya no sería xenofobia sino una aporofobia (rechazo o la aversión a los pobres). Pedimos que nos entiendan, no hay trabajo digno, a nosotros no nos gusta estar en el lugar que estamos, queremos capacitarnos, nuestra meta es el trabajo digno”, expresó.

Pampero comentó que están autorizadas 70 personas a trabajar en la segunda peatonal. “Nosotros no somos ajenos a que tenemos que pagar un monotributo, toda nuestra gente, o su gran mayoría está pagando el monotributo”, expresó.

Sobre la posibilidad de ubicarse en otro sector, señaló que en diciembre pasado presentaron diferentes proyectos sugiriendo lugares a la municipalidad. “Somos concientes que el problema radica en la ocupación de los espacios públicos y que es una constante lucha con los locales de comercio ya establecidos, pero para nosotros es un medio de subsistencia”, indicó.

En la oportunidad, manifestó que están abiertos al diálogo. “Nosotros buscamos adoptar política públicas y sociales que integren nuestros derechos como vendedores ambulantes, creemos que es necesario que la municipalidad intervenga ante esta necesidad, y es para nosotros indispensable proteger los derechos fundamentales de la persona como ser humano y como miembro activo de la sociedad”, sostuvo.

Por último, señaló que mañana se reunirán con las autoridades y el ente regulador para ser notificados formalmente. “Lo que queremos es consensuar, yo creo que hay que regular, organizar y ahí se va a ver un mejor paisaje de las peatonales, así que todo depende de consensuar con ellos, nada más”, finalizó.

¿Cambios en el área de control comercial?

Desde el sector de los ambulantes dejaron entrever que soplan vientos de cambio en el área de Control Municipal. Si bien por el momento son solo rumores, suena fuerte el nombre Rodrigo Monzó para reemplazar a Nicolás Avellaneda. “Solamente es una suposición o algo que se rumorea por los pasillos del CCM”, aclaró Pampero.