Argentino dona casa a familias pobres por cada piso de alta gama que vende

La historia del desarrollador inmobiliario Andrés Klein se convirtió en una de las más compartidas en los últimos días. ¿El motivo? Dona una casa por cada piso de alta gama que vende. Klein es de Buenos Aires pero está radicado en Nueva York desde el año 2000.

En el año 2010, Kelin abrió una empresa de capital privado, inversión y desarrollo inmobiliario llamada BH Investment Group (BHIG). Actualmente tiene activos en desarrollo o desarrollados por un valor superior a U$S 400 millones en el Sur de la Florida y en Nueva York.

Klein fue invitado a integrar la junta directiva de la Organización No Gubernamental Techo, entidad responsable por la construcción de unas 100.000 viviendas en todo el continente. Una vez en ese puesto, se le ocurrió la idea del programa solidario que lleva adelante.

"Cuando me invitaron a participar, me sorprendió que había muchos CEOs y ejecutivos pero nadie de la industria del real estate. Cuando me involucré empecé a desarrollar una idea que me daba vuelta”, relató.

El programa fue bautizado por Klein como Home4Home: "por cada condominio de alta gama que venda, el desarrollador dona una casa a gente en situación de extrema pobreza en cualquiera de los 19 países donde actúa la organización sin fines de lucro", explicó.

Son viviendas transicionales construidas en madera, que tienen una duración de diez años. El desarrollador donó de su propio bolsillo las primeras unidades en la Argentina, que fueron instaladas en el segundo semestre de 2017. "Personalmente visité a cada familia y el impacto es enorme, muy grande", admite.