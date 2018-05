Las industrias online con mayor desarrollo en la Argentina

Existen varias industrias online que se están consolidando de forma positiva dentro del país y entre las que tienen más desarrollo, se encuentran el eCommerce, el iGaming, el desarrollo de software y aplicaciones web y el eMarketing.

El eCommerce al frente de la industria online en la Argentina

De acuerdo a declaraciones del presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), Gustavo Sambucetti, el eCommerce crece de manera constante en el país y esto lo demuestra el hecho de que en 2017, la facturación de ventas en línea superó los 156 mil millones de pesos, donde los pasajes y turismo se encuentran al frente de los ingresos, en uno de los mercados de eCommerce más desarrollados de América Latina, en el que los hombres son quienes realizan más compras por Internet.



Esto se debe principalmente a la facilidad y rapidez de compra que ofrece el Internet, en comparación con los métodos tradicionales que la mayoría de las veces implican hacer viajes fuera de casa para buscar los productos deseados.

El iGaming es una de las industrias con más desarrollo a futuro

Con base en la previamente mencionada facilidad que representa el encontrar los productos deseados sin tener que salir de casa, el entretenimiento ofrecido por la industria de iGaming se encuentra en desarrollo en la Argentina, ya que cada vez se llevan a cabo más y más eventos para promover dicha ramificación de la industria entre los desarrolladores y los usuarios. Un ejemplo de esto es el reciente GET In Buenos Aires, que forma parte de una serie global de eventos de capacitación, exposición y networking referentes a la industria del entretenimiento online.



Eventos como este ayudan a impulsar a que industrias que son tradicionalmente asociadas al mundo físico (no digital), como los casinos, sean llevadas a plataformas online. Este proceso es fácilmente aceptado por los consumidores que, tal y como expresa Betway, asocian de manera directa el glamour y la diversión de los casinos con la cultura popular, teniendo referentes de casino en películas como James Bond, Ocean’s Eleven o The Hangover, o viceversa, juegos de casino diseñados y basados en productos de la cultura popular, como tragamonedas de Game of Thrones, una de las series con más espectadores en la historia, según información de la BBC. Todo esto ayuda a que la industria del iGaming crezca de una forma aún más acelerada.









Los desarrolladores están al respaldo de todos los avances

Con cada vez más empresas e industrias están haciendo la transición hacia un contexto online, y son cada vez más necesarios los programadores y desarrolladores que construyan las plataformas e infraestructuras necesarias para soportar tales avances. Debido a ello, las universidades del país ofrecen cada vez más cursos y especializaciones enfocadas en desarrollar a los líderes que estarán a cargo de las Startups que moldearán el futuro económico y de las empresas que desean mantenerse al frente del mercado.



El ejemplo más claro al respecto, es el Plan 111 mil que está siendo llevado a cabo por el Ministerio de Producción y que busca que cada vez más argentinos desarrollen conocimientos de programación para formar parte de la industria del futuro, brindando herramientas y los conocimientos necesarios para iniciar una carrera de alto valor.











Todas las industrias online necesitan estrategias de mercado

A través de los años, las industrias han necesitado métodos cada vez más efectivos de alcanzar a sus clientes, debido a que la demanda de productos y servicios se encuentra en constante evolución, al igual que la oferta de los mismos. Es por esta razón que el eMarketing se establece como una de las industrias que tienen un futuro más sólido en el mercado, ya que tienen la responsabilidad de posicionar todas las ideas y el trabajo de los desarrolladores, comerciantes y proveedores de entretenimiento en la mira y la preferencia de los consumidores. En un futuro en el que la competencia por el mercado se hace global, las empresas necesitan pensar en estrategias de mercado innovadoras que las pongan al frente de la competición y en la preferencia del cliente.











La Argentina siempre ha buscado mantenerse al frente del desarrollo en todos los ámbitos y las industrias del comercio, entretenimiento, marketing y desarrollo de software y aplicaciones web, representan una nueva oportunidad para mostrarse como líderes en un contexto cada vez más global, inclusivo y competitivo.