Viral: Se puso autobronceador y quedó verde como Fiona de Shrek

La cosmetóloga Danni Bruce compró un autobronceador con la ilusión de que su piel blanca, tras el invierno en Inglaterra, tuviera un tono de crucero en el Caribe. Pero a los pocos minutos de haberse untado con un producto de St. Moritz por el que pagó 3,99 libras (unos USD 5,40) notó que algo andaba mal con el color.

Se lo quitó pero ya era tarde. "Me dio un ataque de nervios. Me vi en el espejo, tenía todo el pecho verde", agregó. "Anduve escondiéndome de todos en la casa. Tenía puesta la capucha y estiré las mangas de la bata sobre las manos".

Decidió mirar el problema con humor: hizo fotos y las subió a las redes sociales. "La gente empezó a hacer Photoshop de mi cara en el cuerpo de la princesa Fiona, de Shrek", dijo. Porque, en efecto, su nuevo color de piel era verde.

"Me lo tomé con filosofía", dijo la muchacha de 20 años, residente de la ciudad de Nottingham. "Si no me río me pongo a llorar. De todos modos, no voy a salir de casa mientras tenga este aspecto", agregó.

El producto promete un tono Darker Than Dark (Más oscuro que oscuro), y al menos algunas partes de la piel de Bruce quedaron marrón oscuro, pero de manera salpicada, como si se hubiera manchado. Otras en cambio le valieron los nombres de Hulk y Fiona en las redes, donde en pocas horas obtuvo más de 9.000 likes.

"Cuando me desperté, tenía unos 30 mensajes de gente que quería ver más fotos. Esto es una locura. Tengo muchísimos mensajes de familiares con los que no hablé en siglos porque han visto la publicación, que se volvió viral", agregó.

Curiosamente, Bruce trabaja en el rubro de la estética y aplica autobronceadores, aunque no de esta marca. "Pero estoy realmente calificada y nunca le causé problemas a nadie", explicó. En su caso, en cambio, no fue la primera vez, aunque nunca llegó tan lejos. "Soy bastante famosa por mis incidentes de bronceado", dijo. "Espero que todo el mundo se ría como yo".