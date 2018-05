David: “El gobierno nacional debe hacerse cargo de haberle errado al plan económico”

Así lo manifestó el diputado nacional Javier David, en medio del debate por las tarifas en el Congreso de la Nación. Emitió un duro mensaje sobre la inacción del Presidente y sus ministros en el tema. “La gente ya no se chupa el dedo,” dijo.

La Cámara de Diputados de la Nación mantiene una nueva sesión especial por el precio de las tarifas de servicios públicos y a su turno, el diputado nacional Javier David apuntó contra el gobierno nacional por no haberse pronunciado al respecto.

“Cuando a uno le toca gobernar a veces pasa que siente que determinadas medidas tienen ruido en la población, que puede haberse equivocado, que puede haber un ministro que haya hecho mal un número o que le cuente al Presidente una cosa que no sea cierto y lo que hace normalmente es chequearlo. Me parece que el gobierno debe hacerse cargo de haberle errado al plan económico en Argentina que las cosas no han sucedido como han contado que iban a suceder,” disparó.

En este sentido, consideró que en los dos años y medio de gobierno, Mauricio Macri aún no ha podido establecer un sistema justo y equitativo ni tampoco dejar de lado subsidios que beneficiaban a los que más tenían. “La gente ya no se chupa el dedo Presidente, la gente mira los números, mira que hiciste, mira hacia dónde va y eso es lo que está pasando en Argentina,” expresó.

Asimismo, subrayó que el objetivo del proyecto no es fijar tarifas sino poner un límite en los aumentos, que no va ser para siempre, sino un régimen de emergencia para los próximos 18 o 20 meses.

“Ojala que el gobierno nacional entienda que esto no se soluciona con un veto, esto se soluciona con estos aportes y muchos otros que puede hacer el gobierno para que las tarifas sean justas y razonables,” indicó.