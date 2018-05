“Nacho” Jarsún renuncia a la reelección y apuesta a un proyecto provincial

A un poco más de un año de finalizar su mandato, Ignacio “Nacho” Jarsún, intendente de Rosario de Lerma, ante las cámaras de InformateSalta, confirmó que su intención es no renovar su mandato, a la vez que aclaró que “está haciendo todo lo que puede para que estos cuatro años sean lo mejor que le pasó a la localidad”.

En ese marco explicó que a pesar de ser un dirigente joven – tiene 32 años – desde hace muchos se dedica a la política. “Fui concejal, diputado e intendente, si bien fui creciendo en mi carrera política ocupando cargos con más responsabilidades a medida que iban pasando los años, también fue sintiendo el desgaste”, sostuvo.

Jarsún explicó que si decidiese volver a ser candidato y la gente le diera su apoyo, pasaría a ser uno más del 'montón'. “Van a hacer 16 años en el pueblo haciendo política en la ciudad, asumí con 29 años la intendencia, fue un gran desafío personal pero una gran responsabilidad, por eso no quiero defraudar, quiero terminar estos cuatro años de la mejor manera”, expresó.

En la oportunidad, sostuvo que paralelamente a su trabajo como intendente está trabajando en la construcción de un nuevo partido provincial, con dirigentes jóvenes. “Queremos contribuir con ideas renovadas, pero no podemos descuidar nuestro trabajo como intendente, nuestra prioridad es hoy gobernar, es la responsabilidad que nos dio la gente”, dijo.

Asimismo remarcó que su voluntad es colaborar con una posible candidatura de Gustavo Sáenz como gobernador. “Si no me toca aportarlo desde una formula, me gustaría poder aportarlo desde donde sea. Me parece buenísimo si es que Gustavo se fija en alguien del interior, y si es joven mucho mejor, porque me parece que la gente va a buscar también esa renovación”, dijo.

Por último, aseguró que si uno trabaja, se esfuerza y es responsable el techo cada vez está más alto. “Si uno se decide estancar y atrincherar en un pueblo y ocupar un cargo de por vida, vos ya te pusiste el techo definitivamente”, finalizó.