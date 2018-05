La empresa Vía Tac se negó a cargar sillas de ruedas de deportistas en un micro

Una situación verdaderamente indignante. Un grupo de jóvenes deportistas que representan a la Asociación de Lisiados de Salta (ALSA) en el Federal de Básquet no pudieron viajar ante la negativa de la empresa Vía Tac de subir sus sillas de ruedas en el micro.

El momento fue denunciado por el reconocido periodista deportivo “Panchi” Palopoli, quien a través de su cuenta de Facebook manifestó su repudio, con el siguiente mensaje:

“Una verdadera VERGÜENZA, chicos salteños y Jujeños, que representan a ALSA en la segunda fecha del Federal de Básquet en sillas de rueda, no pudieron viajar, vía terrestre a Río Negro , porque los de la empresa VIA TAC se negaron en cargarles las sillas deportivas en el micro. Eran sólo 5 personas, una muestra clara de discriminación y falta de sentido común de la empresa. Los chicos viajaban en micro porque NO recibieron ayuda de NADIE. Quiero sumar mi aporte para poderlos ayudar y que puedan viajar mañana en avión para representarnos en el torneo, que para ellos es lo más importante del año.”