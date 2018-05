Fue a cargar nafta, le rebalsaron el tanque y encima le cobraron de más

Una indignante situación fue la que vivió una salteña en una estación de servicio de la cadena YPF, de la capital salteña, luego que no solo le dieran un mal servicio, sino que la estafaran cobrándole por nafta que no cargo, dado que la misma se rebalsó, y le hicieron un reembolso incorrecto.

Milagros es la salteña perjudicada, quien en diálogo con InformateSalta comentó el mal momento que vivió en la tarde de este jueves, en la YPF ubicada en la avenida Bolivia de la zona norte. “Hoy a las 14:30 llegué a la estación, esperé, pedí el tanque lleno y el señor (que la atendió) puso la manguera y se fue a charlar”, comenzó su relato.

Sin embargo, Milagros contó que le sorprendió que el chico que la atendió no volviera a retirar la manguera del auto. Fue cuando vio que la nafta comenzó a rebalsar de la boca de carga de su vehículo. “Toqué bocina, la camioneta que estaba atrás también tocó bocina y el chico, sin ningún apuro, fue a sacar la manguera”.

Según comentó el muchacho, al ver lo que pasó, habría expresado de forma despreocupada “¡Uy, no se cortó”, pese a la nafta que se había desparramado por el piso. Tras esto, el chico le habría dicho a Milagros que le iban a reconocer el monto de cinco litros ante lo ocurrido.

No obstante la preocupación de ella era que su tanque marcaba una carga de 37 litros, cuando la capacidad máxima es de 35. Ante esto, solicitó la presencia del encargado de la estación que también le afirmó que le iban a reconocer solamente cinco litros.

“Estaba tan molesta y preocupada por mi auto, que no me percaté que en la factura que me estaban haciendo firmar decía un monto de $934, cuando en el surtidor decía $1034; si el litro está $28, ¡solamente me descontaron $100!”, expresó molesta Milagros, ante la estafa que sufrió.

Molesta e indignada por lo ocurrido, esta salteña decidió advertir a todos sobre lo que pasó, a fin de evitar que otros pasen por lo mismo. “Entiendo que el único recurso es informar a la gente, informé a mis colegas docentes que no carguen ahí, ganan plata a costa de la deshonestidad”, repudió, no sin antes adelantar que iba a recurrir a las oficinas de Defensa del Consumidor para dejar sentado lo que atravesó.