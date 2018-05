Por los altos costos, panaderos podrían dejar de producir durante algunos días

La inestabilidad en el precio del dólar afecta al sector panaderos. Y es que el trigo, al ser un commodities se paga en esta moneda, y los empresarios especulan con lo que pueda llegar a ocurrir y prefieren “guardarlo” por las dudas.

Al respecto, Martín Petrocelli, presidente de la Cámara de Panaderos, en diálogo con InformateSalta, adelantó que por la situación ya se piensa en realizar un “block out”, es decir dejar de producir durante algunos días.

“Del block out no solamente participaríamos nosotros, sino el sindicato haciendo fuerza, colaborando con nosotros en salvaguarda de sus fuentes de trabajo, porque el sindicato tiene los mismos problemas que nosotros. Si nosotros cerramos las puertas, como que ya cerraron varias panaderías muy importantes y hay otras tantas a punto de la convocatoria, así que la situación es muy grave,” expresó.

El principal problema es que el precio de la harina parece no tener techo y continua en alza, sumado al costo de los insumos y de los impuestos, de los que nadie se hace cargo. “Si la sordera del gobierno es estanca, no escucha, no dice nada, el mensaje subliminal que te mandan es subí y el que no pueda comer pan que no lo coma. Me parece una crueldad infinita, que tengamos que decir que la gente no pueda consumir pan, para mí es de una crueldad infinita,” consideró Petrocelli.

Si el panorama no mejora, la alternativa a la crisis es cerrar las panaderías o elevar el precio del pan a $80. “No se debería, pero si se puede hacer, subirlo, venderemos tres, cuatro kilos, pero tampoco vamos a estar con la mercadería que te supera los costos, vendiéndola barato. Es el único producto que vos pasas esta semana, la que viene, la que viene y mantiene el precio es el sector panadería,” resaltó.

En un intento por hallar una solución a la problemática, panaderos de todo el país mantendrán una reunión con el ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, el próximo lunes 14 de mayo en la provincia de Buenos Aires.