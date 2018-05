Un clásico de Salta: Casa Moderna

Un sitio tan inmenso que en mi niñez provocaba inhibición. Como si para entrar allí, había que reunir ciertos requisitos, poseer un tipo de talento particular, ser algún personaje del ambiente popular o simplemente pertenecer a la clase social selecta. Que allí se reunían los grandes artistas es cierto. Pero no estaba prohibido para nadie, salvo los fotógrafos. Eso sí, si eres de los que no disfruta el placer de la bebida, de la comida, del romanticismo, o sueles llevar reptil símil cocodrilo en el bolsillo, no es el hábitat recomendado.

En un principio, esta maravilla salteña posaba en la exclusiva esquina de España y Mitre. Con el tiempo trasladada media cuadra, antes de llegar a calle Balcarce. Fundada por don Nikola Vuksanovic. Luego llevada al éxito con los hermanos Federico y Marco, hijos del fundador, creador, visionario, y hoy con la fuerte presencia profesional de la tercera generación de la dinastía, el ingeniero Nicolás.

Es un paraíso, no deja de asombrarme. Son esos lugares que todos los días se le descubren cosas nuevas, un encanto, una sorpresa, una reliquia. Esos ambientes donde una casa se hace hogar y de repente un universo. Lleno de mística, de historias, relatos, vivencias. Pero si por aquí pasó Salta, Argentina, el mundo. Desde Atahualpa, Los Chalchaleros, Los Nocheros, El Chaqueño, Guaraní, Fangio, Robert Duvall, Matt Damon, Mercedes Sosa, Francescoli, Iván de Pineda.







Cada silla tiene una mirada, la barra merece respeto, por lo que sentarse allí requiere de años de cliente. Como recomendaciones evite cualquier aparato tecnológico. Recuerde que es un viaje en el tiempo, y que cualquier producto servido tiene la mejor calidad, por lo que no dude. También piense mucho al preguntar cualquier tipo de ignorancia. Mientras menos palabras con el servicio, mejor. Sus ojos girarán como un compás, solo un poco de lumbre lo acompañarán para ver todas esas bebidas de sueños. Tragará saliva en cada chocolate, en cada galleta, en cada suspiro.

No es un simple lugar. Tiene olores imborrables. Es una obra de arte que perdura y madura con el tiempo. Es una raíz infinita con una flor que no deja de crecer. Huele a tierra húmeda, a césped recién cortado, a maíz, a frutas, a mar, a leña, a fuego. Tiene carácter, pero hay algo aquí que se derrocha. Algo que le sobra a esta belleza, es pasión. Desde el primer dedo del pie del abuelo, hasta el último cabello del nieto prodigio. Desde el primer mosaico en la entrada hasta el último azulejo del baño. Más allá del dinero, de la ambición, de los sueños. Esto es antes que nada, pasión.







Llega la hora del mediodía y se sienten chillar empanadas de carne cortada a cuchillo, un horno a 400° que pinta de negro y blanco perfecto una masa de harina con manos artesanales bordeando con repulgue la mejor artesanía que nos representa. Y los comensales se ponen los zapatos y las botas, se descorchan tintos y blancos de Los Morros, los transeúntes detienen su paso, los vecinos bancarios quieren cerrar sus puertas para venirse de juerga gastronómica. Y qué hablar de los sándwich. Sin nada de más, sin nada de menos. Los dulces. Las conservas. Los arroces. Las pastas secas. Los tés. Habrá de ser mi casa de papel favorita, mi primer y único objetivo en caso de convertirme en maldito villano.

En épocas de fin de año, en momentos festivos, la Moderna se llena de gente ansiosa por aliviar la ansiedad del paladar. Es allí cuando viene la ayuda familiar, las tías, las hijas, las hermanas, unen fuerzas y pasiones para dar respuesta ante tanta demanda. Este sitio nunca deja de perder la nostalgia, ni la actualidad. Los lugares se hacen clásicos por la vigencia, por la herencia y por la absoluta calidad.

Pierdo objetividad. Es mi debilidad. Luego de tantos placeres, sigo con el estómago lleno. Pero no pierdo el deseo. Seguramente Jesucristo estuvo por aquí. Quizás no lo perciba y esté por allí. Tal vez esto sea el paraíso o parte de él, en nuestra tierra santa de Salta. Podría morir aquí, sino fuese París. Bendita seas por siempre, “Casa Moderna”.

Por Nicolás Cortés para InformateSalta