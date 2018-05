Docente universitario dijo que las mujeres no pueden estudiar porque "no razonan"

Perfil.com/ Estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) denunciaron en las redes sociales a un profesor que dijo que las mujeres no deberían poder estudiar "porque no razonan" y son "un ente, como un lavarropas". Al cobrar repercusión el hecho, el hombre realizó un descargo y dijo que se trata de "bromas" a las alumnas.

Una alumna de la casas de altos estudios norteña grabó los dichos del docente y el audio, supuestamente registrado durante una clase en la Facultad de Odontología, prontamente se viralizó. "¿Ven por qué yo digo que yo no le permitiría a una mujer estudiar? Porque no razonan. La mujer es un ente, que es como un lavarropas: vos le apretás un botón y te copia la función porque vos le has apretado eso. La mujer es igual. Mirá tu explicación...", se le escucha decir al hombre en la grabación de 25 segundos.

Para hacer visible lo que pasaba dentro del aula, los alumnos lo grabaron e hicieron circular el contenido por las redes sociales y rápidamente se comenzaron a sumar testimonios que aseguran que el acusado es particularmente violento con las mujeres y que las discrimina constantemente, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

El docente al que señalan los estudiantes a través de las redes sociales es Eduardo Hassán, profesor adjunto de la cátedra de Anatomía -una materia "colador"- que se dicta en primer año.