Sacar a los chicos de las calles, con los valores y la disciplina del boxeo

Insalta.info/ El boxeador Carlos Giménez abrió las escuelas de boxeo Tigresa Acuña y Nicolino Locche gracias a la gestión de los barrios 25 de mayo y 17 de octubre y las políticas municipales. Hoy se lanzó en una iniciativa privada, con una inversión de 200.000 pesos en maquinaria y junto al apoyo del Club Peñarol de Villa Belgrano. Tiene un objetivo fundamental: sacar a los chicos de la calle y a través del boxeo abrirles nuevos horizontes laborales y sociales. Este último es especial y no es casual que le haya puesto su propio nombre, avalando la tarea.

“Es porque aquí estoy yo, dando todo de mí, haciendo mi aporte para que estos chicos puedan salir adelante con las mismas oportunidades que tuve yo. ¿Por qué el boxeo y no otro deporte? Simplemente por los valores que transmite y que te demanda: disciplina, orden, constancia, que te preparan para todo, para hacer otros deportes, para un trabajo, para la vida, para todo”, reflexionó el entrenador.







Los precios son accesibles para los vecinos que deseen hacer uso de las instalaciones y ser entrenados por un deportista de renombre, pero su mirada no es hacia dentro del club, sino hacia afuera, donde la realidad golpea fuerte. Es un espacio especial donde se encuentran los vecinos de los modernos edificios de la zona con los chicos que se cruzan a diario.

Los niños que se juntan simplemente a dejar pasar las horas en la esquina de Juramento y Anzoátegui ahora cuentan con este espacio que los contiene, que los forma y los aleja del peligro de los vicios.

“Hace tiempo que vengo trabajando con los chicos que sienten que no tienen nada valioso que aportar, que su vida o su tiempo no vale, y yo les demuestro que no es así, los inicio en la disciplina que les devuelve eso, su verdadero sentido de la identidad, la conciencia del verdadero valor que tiene su persona”, comentó.

Su trayectoria lo avala pues aunque reconoce con cierta timidez que él mismo no cuenta con demasiados títulos en su haber, es su carrera como entrenador es la que mayores satisfacciones le brindó llevando a la victoria a más de una treintena de practicantes.

“Los chicos responden, esto para ellos es una vía de escape también, le ponen mucha garra, mucha entrega y estoy seguro que el próximo campeón va a salir de esta villa”, auguró.