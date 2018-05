Prat-Gay: "Cuando un país llega a un acuerdo con el FMI es un fracaso de la dirigencia política"

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay aseguró este domingo que la decisión del gobierno de Mauricio Macri de pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) fue "prematura" y que "no fue una buena noticia" para la Argentina. Además, confesó el principal motivo por el que se alejó del gabinete y reveló sus intenciones de ser candidato a gobernador de Tucumán por Cambiemos en el 2019.

"Cuando un país llega a un acuerdo con el Fondo es un fracaso de la política y de la dirigencia política que tiene que pedir auxilio en otro lugar", explicó el ex funcionario en referencia a la decisión del gobierno nacional de solicitar financiamiento al FMI frente a la compleja situación económica que vive el país.

En una entrevista que brindó al programa En diálogo con Longobardi, que conduce el periodista Marcelo Longobardi en CNN en Español, Prat-Gay sostuvo que "la modalidad que el Fondo (Stand By Agreement) ya le está imponiendo a la Argentina es un acuerdo que está previsto para países que tienen situaciones transitorias pero muy complejas de balance de pagos". En ese sentido, indicó que en la actualidad hay solo tres países que mantiene ese tipo de acuerdo y son "Irak, Jamaica y Kenia".

El ex funcionario explicó que "hay un flujo de dólares que está saliendo" y que "es la contracara de las reservas que fue perdiendo el Banco Central", lo que implica que "el Gobierno para no perder reservas va a un programa con el Fondo y esa no es una buena noticia". Para ejemplificar la decisión del gobierno nacional, Prat-Gay describió que "nadie va al FMI alegremente. Es un prestamista de última instancia. Es como llevarte mal con tu suegro y tener que pedirle plata. Aunque le devuelvas el dinero, te lo va a recordar toda la vida".