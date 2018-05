Semana del parto respetado: Qué hacen y quiénes son las “Doulas”

En Salta, como en todo el mundo, ésta semana se realizarán diversas actividades con el objetivo de concientizar sobre la violencia obstétrica y promover la modalidad de parto humanizado ante prácticas que pueden violentar a mujeres, personas gestantes y el bebé, así como el incremento de las cesáreas innecesarias y procedimientos inconsultos.

InformateSalta dialogó con Ivana Costantini, quien integra “Doulas Salta”, un grupo de mujeres que trabajan en el acompañamiento emocional de las embarazadas, en la búsqueda de empoderarlas y brindarles información necesaria y que éstas lleguen seguras al momento del parto.

“El significado de la palabra Doulas es algo así como “madre de las madres”, es una mujer que acompaña. Nosotras hacemos un acompañamiento durante el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el puerperio”, sostuvo.

El objetivo de las Doulas es tratar de que las mujeres gestantes puedan sacarse dudas y trabajar con los miedos. Es un acompañamiento físico y emocional. “Nosotras no asistimos partos, es un acompañamiento. Hay información que los obstetras no te dicen, muchas veces el equipo médico trata a las embarazadas como una persona enferma. Es muy importante dar la oportunidad a una mujer a dar a luz por parto natural y no someterla a una cesárea innecesaria”, señaló.

Con respecto a la modalidad del parto en el domicilio, Constantini manifestó: “Sabemos que existen mujeres que prefieren tener a sus hijos en sus casas, pero no hay una estructura médica armada para que funciones bien. Nosotras no tenemos un equipo médico que podamos recomendar. Si el embarazo es sano y el bebé viene sano, no se corre riesgo si está bien acompañado por un obstetra o partera”.







Las Doulas no son profesionales de la salud, son personas que provienen de diversos sectores y que reciben una preparación especial. “En Salta somos un equipo de cuatro mujeres, con profesiones diversas que hicimos una formación con el grupo de Doulas de Argentina. A su vez formamos parte del Observatorio de Violencia Ostétrica”.

En el marco de la semana respetada, el Observatorio de violencia Obstétrica junto con el Observatorio de Violencia contra la Mujer, programaron actividades de concientización donde el objetivo es que las mujeres sepan de qué se trata. “Hay todo un esfuerzo de mcuhos grupos que trabajan para informar porque es un tema que estaba naturalizado e invisibilizado”, expresó.