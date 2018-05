“La localía se ha convertido en nuestro fuerte”

En su debut en la tercera categoría del básquet argentino, el Tribuno Básquet clasificó a semifinales tras vencer 89 a 74 a Atlético Rosario del Tala, de Entre Ríos, ante más de 1200 personas que coparon el estadio Nicolás Vitale.

Al respecto, Pablo Martínez, DT del verdolaga, en diálogo con InformateSalta, destacó el rendimiento de su equipo. “De la mejor manera no lo pudimos hacer, le dije a mis jugadores 'miren la cantidad de gente'. Fue impresionante”, aseguró.







El entrenador destacó la entrega de sus jugadores. “El equipo no defraudó, mas allá del resultado positivo, el equipo no se guardó nada, con lesiones y muchas fatigas. No tengo palabras para agradecer a mi equipo”, dijo.

Sobre el partido, manifestó que le ganaron a un gran equipo. “Nosotros enfrentamos a un equipo muy duro, su clasificación general es muy mentirosa, ellos no son el número 13, y tienen buenas individualidades. Allá se nos hizo muy en contra”, afirmó.







El DT no pudo ocultar su satisfacción por el apoyo de la gente, una de las principales ventajas del equipo. “Llevamos 13 partidos invictos en el Nicolás Vitale, la localia se ha convertido en nuestro fuerte”, dijo.

Por último, comentó sobre la siguiente instancia de semifinal, en la que medirán fuerzas ante Lanús. “Esperamos con optimismo como hasta ahora, la idea es tratar de hacernos fuertes de local, si nos toca tener ventaja mejor, sino para clasificar tendremos que ir a buscar un juego. Ganar de local y jugar de igual a igual de visitante”, finalizó.