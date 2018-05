¿Vuelven los cabaret a Salta?

En Salta está prohibido ejercer la prostitución en la vía pública y luego de una ordenanza sancionada en 2012 los cabaret también, en ese contexto el concejal Alberto Castillo propone retomar el diálogo con la posibilidad de crear casas de citas reguladas. “No podemos negar la realidad y hay que ver las cosas con sentido común”, dijo por FM Pacífico.

Si bien aseguró que hasta el momento no se entregó ningún proyecto formal, considera que es el momento de “sentarnos a dialogar y escuchar todas las partes”, señalando que existen dos grupos vulnerables, por un lado los vecinos de las zonas que hoy son utilizadas para la oferta sexual callejera y quienes la realizan.





“A diario recibimos a los vecinos del Parque San Martín, Hogar Escuela y otras zonas donde hay oferta sexual callejera, nos dicen que sus hijos a las 21 tienen que estar en sus casas para evitar ver lo que ocurre sumado a las situaciones de violencia e inseguridad. Por eso considero necesario ver la posibilidad de crear casas de citas privadas, reguladas, eso no quiere decir que vamos a promover la prostitución”, sostuvo.

Tras un fuerte cruce con la periodista Marcela Pérez aseguró que desde que se prohibieron los cabaret “la oferta sexual se volcó a la calle, no estoy juzgando, hay que ayudar a quienes quieren salir con herramientas se inserción, pero para muchas es trabajo, queremos poner puntos en común desde el sentido común y sin negar algo que está ocurriendo”, aseguró.





Al ser cuestionado sobre si se trata de una forma de propiciar la prostitución y la trata de personas respondió que no, “es más hablamos de hacer algo regulado para incluso combatir la trata de personas y con controles sanitarios. No hay nada en concreto pero sí considero que hay que hablar el tema, no podemos negar que es una realidad que existe”, finalizó.