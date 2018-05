“El arbitraje es mi cable a tierra”

Así lo describió Cecilia López, arbitro de la Liga Salteña de Fútbol, que se destaca en las inferiores. También recordó que en sus comienzos los técnicos de los equipos no la saludaban y que le preguntaban "¿vos vas a dirigir?"

Las mujeres han comenzado a ganar lugares que eran terrenos exclusivos de hombres. Cecilia López es árbitro de la Liga Salteña de Fútbol, que cada fin de semana dirige a los más pequeños. Cecilia es la segunda árbitro mujer de la provincia. La pionera fue Alejandra Almirón, que llegó a dirigir como línea en el Federal B.

Cecilia, en diálogo con InformateSalta asegura que el arbitro tiene que mostrar autoridad en la cancha para que te respeten y que no la condicionan lo comentarios. “Escuchas de todo en la cancha, anda a lavar los platos o anda a jugar con las muñecas, eso me da risas”, aseguró.

También afirma que dirigir un partido es su cable a tierra. “El arbitraje es algo que elegí por vocación. Desde niña jugaba a la pelota y creo que el fútbol también puede ser para la mujer y no solo para los hombres. Hay que cambiar eso, la nena con la muñeca y el varón con la pelota”, dijo.

Sobre sus inicios en el arbitraje dijo: “Los técnicos de los equipos que tenían que dirigir, se me acercaban y me preguntaban ‘¿Vos vas a dirigir?’ Y escuchaba de fondo, mirá es mujer”, contó.

La joven aseguró que su amor por el arbitraje le nació en un partido que fue a ver y no por herencia. “Aunque no tengo una familia futbolera, ellos me apoyan. También afirmó que estudia todas las semanas en la Liga Salteña”, expresó.

Cecilia, empleada de comercio y estudiante de educación física de 24 años, sueña con dirigir en primera división.