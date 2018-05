Vecinos de barrio Sanidad II cortan ruta 26

El corte se realiza en la Ruta 26, camino a la isla, entre sanidad I y sanidad II, pasando barrio Solidaridad. Los vecinos de barrio Sanidad II protestan por el estado de abandono en el que viven hace 11 años.

Angélica, una vocera de los vecinos, manifestó: “Hace 11 años vivimos acá y no tenemos servicio, no tenemos número de catastro, no nos hacen ninguna mejora en las calles, nos pusieron agua hace tres años y nos dejaron un desastre las calles, se inunda todo, no se puede vivir así”.

La mujer señaló que desde el 2009 presentan notas a la Municipalidad y a Provincia, y sin embargo no reciben ninguna atención. “Queremos vivir dignamente, estamos hartos de vivir en medio de la basura, en medio del barro, no nos dan solución. Somos un barrio olvidado, un barrio fantasma”.