Investigan si un adolescente abusó de un bebé en J. V. González

Espantoso. Una mujer denunció que su vecino de 17 años abusó sexualmente de su hijo de dos luego de encontrarlo alcoholizado junto a la criatura que tenía el pantalón bajo y estaba ya sin pañal. Ocurrió anoche en J. V. González.

La mujer desesperada tomó en brazos a su hijo y salió corriendo a pedir ayuda, fue hasta la comisaría y radicó la denuncia. Por la gravedad del caso la justicia intervino de inmediato y logró detener al sospechoso, la causa quedó caratulada como abuso sexual.



InformateSalta pudo dialogar con altas fuentes ligadas a la investigación quienes informaron que el certificado de médico legal determinó que el niño no tiene lesiones a nivel genial ni anal, aunque no descartan un abuso sexual simple. “El certificado es contundente, pero no descartamos un abuso simple, seguimos investigando”, dijeron.



“El chico va a permanecer detenido, su familia se acercó al juzgado diciendo que todo transcurrió en una reunión familiar. Sabremos más detalles mañana que está citado a declarar. Además fue denunciado una causa por robo del día anterior. Es un caso delicado que merece toda nuestra atención”, sostuvieron.