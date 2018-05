Se abstuvo de declarar la mujer acusada de captar y prostituir a otras

Tras la detención de una mujer que se dedicaba a captar a otras para prostituirlas en distintos domicilios del centro salteño, Marcelo Arancibia, abogado de la acusada, quien es mayor de edad, en diálogo exclusivo con InformateSalta, confirmó que su defendida “se abstuvo de prestar declaración”.

En ese marco, indicó que tiene previsto realizar la misma vía escrita. “Hasta ahora la atendí en el momento de su declaración indagatoria, ahora veremos como dialogamos con la familia, de qué se trata y una vez que nos pongamos en acuerdo, veremos que decisión tomamos”, expresó.

El letrado agregó además que hay que analizar qué es lo que hay dentro de la causa y de acuerdo a ello establecer cual sería la responsabilidad de su cliente, quien fue detenida a partir de una denuncia anónima. “Hay que ver qué es lo real, lo ficticio, lo sensacionalista”, sostuvo.

Sobre la presión social, indicó que hay que 'preguntarles a los jueces si tienen sujeción'. “A mi me han tocado los casos más importantes donde hubo una presión social y los jueces han dictado la absolución, yo personalmente no he visto que se sustituya la presión social por la justicia”, indicó.

Por último, no escatimó en elogios para la fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, Cecilia Flores Toranzos, quien llevó adelante la investigación. “Conozco a la fiscal, es una persona seria”, finalizó.