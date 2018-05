El ex Defensor del Pueblo de Salta y titular de la asociación civil Protectora Salta, Nicolás Zenteno, analizó la situación de los aumentos de los servicios públicos y remarcó la necesidad de bajar la carga impositiva provincial y municipal. Además, hizo hincapié en el rol que deben cumplir los entes reguladores y recepción de las participaciones de los usuarios en las audiencias públicas.

En este sentido, señaló que si bien existen dos proyectos presentados a modificar la situación, uno para retrotraer las tarifas y otro para no autorizar aumentos mayores a la inflación, ninguno representa una verdadera solución. “Lo que se nos está presentando como una solución no nos soluciona nada a los consumidores”, dijo en el programa H7 por FM Noticias 88.1.

Desde su perspectiva “hay que bajar la carga impositiva porque si no va a ser trasladada al usuario final. Esto, que tenía una razón de ser en el año 2.008 porque no subían las tarifas, hoy no tiene ninguna razón de ser. Lo que pasa es que es muy fácil recaudar en una boleta de luz o de gas donde está la amenaza latente de que le van a cortar el servicio. La ineficacia se traslada a los consumidores”.

Así las cosas, destacó la necesidad de rediseñar la función de los entes reguladores y añadió: “Tuvimos una época donde hubo un festival de subsidios y no sabemos a dónde fue la plata, hubo cero control. Lo que hay que decirle a la gente es que nosotros pagábamos lo que verdaderamente valía la energía, lo que pasa es que participábamos en ese pago de una parte mínima y el Estado ponía mucha plata para que esto siga funcionando. Esas grandes transferencias de dinero que hizo el Estado nacional hacia las empresas no se controló”.

Por otra parte, el ex Defensor del Pueblo se refirió al pedido de una asociación de consumidores para que la Corte Suprema de Justicia se expida en relación a los tarifazos y destacó que en caso de efectuarse un fallo “puede ser que venga la limitación a los aumentos”. Igualmente, aseguró que en 2.015 hubo importantes logros que permitieron que en Salta se pague menos que en Buenos Aires, y dijo: “Creemos que vamos a tener tarifas regionales al final de la historia esta. Cuando quiten los subsidios vamos a pagar un 30% menos que en Buenos Aires”.