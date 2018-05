Una salteña es la diosa Olé de la semana

"Me encanta ser la primera Diosa Olé Salteña", dijo esta bella mujer, quien desde el norte argentino deslumbra a todos. Disfrutá de las mejores fotos y videos de una de las Diosas Olé de 2018.

Laura Perea es la primera Diosa Olé Salteña. "Se vino especialmente desde su provincia, y la alojamos en una increíble suite del Howard Johnson Palermo. Nos complace muchísimo darle la oportunidad a modelos de todo el país para que puedan tener su producción", dice el diario porteño.

Laura desplegó un carisma único y tiene un romance permanente con la cámara. Ella desea ser vedette y por eso fuimos a realizar fotos y parte del video en la mítica calle Corrientes. ¡Los peatones no podían creer lo que veían! No te pierdas toda esta semana las fotos y los videos de una verdadera belleza... Salta más linda que nunca con Laura Perea. Ah, y no te pierdas la foto bonus track increíble al final de las publicidades de la nota.

Podés escribirle a Instagram o a su Facebook.