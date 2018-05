Advierten una fuerte suba del pan que podría superar el 25%

Daniel Romero, tesorero de la Cámara de Panaderos de Salta, señaló que la situación es muy complicada y que se prevén aumentos siderales en los precios. “No sabemos dónde estamos parados. Hoy los molinos no tienen un precio exacto”, dijo.

Aún no se fijó un nuevo precio en el kilo de pan, sin embargo, desde el sector temen que el aumento supere el 25%. Los molinos se niegan a vender harina ya que el valor del trigo fluctúa en la misma medida que el dólar.

Daniel Romero, tesorero de la Cámara de Panaderos de Salta, dialogó con InformateSalta y señaló que se encuentran en reuniones permanentes con los asociados. “Nuestra situación es la misma incertidumbre que el dólar porque nuestros precios están atados al dólar. El ministro de producción Cabrera dijo que hay cero control de precio, el ministro Peña dijo que entre los precios que se van a modificar está el trigo. Al subir el trigo, entonces indiscutiblemente va a subir la harina y el pan”, sostuvo.

Romero consideró que las cifras son siderales y comparó los precios de un camión de harina de 600 bolsas de 50 kilos, que “en diciembre se vendía a $162.000, hoy no hay precios, algunos molinos no están entregando, ayer estaba en $360.000, más del 100%. Es imposible, a eso hay que agregar aumentos de tarifas, sueldos”.

En lo que va del año, el precio del pan ya se modificó dos veces, sin embargo no fueron tan bruscas como la que se espera para los próximos días. Hubo subas de un 10% o 15%. Ahora la situación es distinta. Estamos en reuniones permanentes, al no tener una referencia de precio no se puede fijar nada. Algunas panaderías están subiendo algunos precios fuera de lo que es el pan francés. Durante lo que queda de la semana vamos a saber dónde estamos parados”.