"Me explicaba materias y me acariciaba la entrepierna"

Después de estar durante meses con prisión domiciliaria, una mujer que tuvo un hijo con un alumno fue absuelta en Mendoza. Él tenía 14, ella 23 y era su profesora particular.

Después del polémico fallo, el chico rompió el silencio en una entrevista con Clarín: "Me hizo un hombre de golpe. Cuando me explicaba las materias, me hacía caricias en la entrepierna y me hablaba al oído para excitarme", dijo. Agregó que a esa edad no sabía ni usar preservativo.

Hoy tiene vergüenza de salir a la calle en Palmira, una localidad agrícola de Mendoza.

Los vecinos lo miran, se ríen y le hacen burlas. Él no quería que su historia se conociera. El fallo que absolvió a Vanina Alexandra Vélez, que hoy tiene 26, se conoció la semana pasada. En el momento de los hechos era su profesora particular de 7mo grado.

Las relaciones sexuales se dieron en la casa del menor. Él todavía duda de la paternidad porque casi no conoce a la beba. Incluso asegura que no se le parece: "Es rubia de ojos claros y yo soy morocho".

Cuando la beba recibió el alta, él ya estaba separado de la maestra. La profesora volvió a la casa de sus padres y formó una nueva pareja.