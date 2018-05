Olmedo apuntó contra los diputados que faltan al Congreso o “no votan”

Tras la polémica sesión en la que fue acusado de dejar sin quórum la sesión en la que se iba a tratar el proyecto para frenar los tarifazos, el legislador salteño Alfredo Olmedo, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que se trató de una estafa al pueblo porque los mismos que pidieron la sesión no fueron a trabajar, a la vez que agregó que “estuvo sentado en el horario que corresponde”.

En ese marco, recordó que en la próxima sesión apoyó la iniciativa de la oposición, a la vez que criticó la desigualdad entre las tarifas del interior del país y las de Buenos Aires. “Basta del país unitario, basta de que todos los argentinos del interior trabajen para que el porteño que vive en Capital Federal tenga todos los precios más baratos, y los sueldos más altos”, dijo.







Además anunció que pedirá cambiar el reglamento para que la sesión inicie en las primeras horas, que él que no dé quórum no pueda entrar a hablar, y él que no vote, sufra el descuento de su salario. “Si a nosotros nos están pagando el sueldo para cumplir con la patria, tenemos que votar a favor, en contra, o abstenernos, entonces si usted tiene la posibilidad de abstenerse para que se va”, expresó.

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, señaló que no está de acuerdo, ya que significa el fracaso de las políticas económicas. “Hay que producir, incentivar la cultura del trabajo, dar un shock de estudio, bajar el costo político y por sobre todas las cosas, llamar al diálogo y a la unión”, indicó.







Por último, pidió que cierren el Banco Central. “Si usted no tiene reservas para que va a emitir dinero, cuando se creó éramos la quinta potencia del mundo, ahora estamos entre las últimas, entonces, cada vez que comete un error el sector político, emite billetes sin respaldo, al cerrar el banco pasaría lo de Singapur, seríamos una de las primeras potencias del mundo”, finalizó.