Amenazaron al intendente de Chicoana en plena vía pública

El intendente de Chicoana Esteban Ivetich, en diálogo con el programa radial “Buena Mañana”, que conduce Andrea Lazarte, denunció ser víctima de amenazas de parte del trabajador radial Alberto Dip.

Al respecto, manifestó que se encontraba en la revisión de unas obras en compañía de una ingeniera cuando el trabajador radial se presentó en el lugar y comenzó a propinar todo tipo de insultos “amenazando con propiciarle una golpiza”.

En la oportunidad, recordó que durante la campaña por las elecciones que se desarrolló en 2017, el trabajador le dijo que se metería con su familia y la del intendente Esteban D´Andrea. “En ese momento hablé con él personalmente y se negó rotundamente” sostuvo.

Consultado por el motivo de la agresión, dijo que todo comenzó cuando decidió no otorgarle la pauta publicitaria. “Este señor viene diciendo muchas cosas de mí hace más de tres años y opté por no contestarle, venimos soportando que a través de su programa de radio me catalogue de ineficaz, inepto y corrupto sin presentar ninguna prueba”, dijo.

Por último, indicó que realizó la denuncia policial correspondiente, solicitando protección para su familia y su persona teniendo en cuenta la gravedad de los hechos. “No dejaré que esta persona crea que puede exceder los límites del respeto”, finalizó.