Su primo la violó y le dijo que su madre moriría de diabetes si denunciaba el hecho

Según supo InformateSalta, la madre de la menor, en un conmovedor relato, denunció lo sucedido con su hija de 10 años en junio del año pasado, cuando la nena junto a otros hermanitos quedaron al cuidado de un sobrino, quien violó a la pequeña y le hizo creer que si lo delataba su madre se iba a morir.

En su denuncia, en la comisaría de la localidad de Salvador Mazza, a la que tuvo acceso nuestro medio, la mujer de 34 años, relató cómo el estado de ánimo e incluso físico de su hija comenzó a empeorar desde la fecha en que había sido abusada, hecho del cual tomó conocimiento el 14 de mayo pasado, cuando finalmente la menor tuvo confianza con su progenitora y le reveló lo sucedido.

Contó que primero la notó angustiada, triste y sin ganas de alimentarse, hecho que le llamó la atención. Posteriormente, sin embargo, comenzó a manifestar que no tenía ganas de vivir y que quería irse a vivir con su padre, quien falleció.

Agregó que luego la decisión de no ingerir alimentos sólidos ni líquidos, la obligó a llevarla al médico, donde los estudios no revelaron un cuadro físico, y recomendaron que la menor se tratada psicológico, atención que le fue imposible obtener inmediatamente debido a que en dicha localidad no hay profesionales especializados.





Con el tiempo, la mujer logró que la menor sea atenida por un psicólogo, pero tampoco se abrió. La situación se tornó dramática, pues la niña era alimentada prácticamente a la fuerza, como así también se advirtieron otros episodios de aislamiento y le recetaron antidepresivos.

En los últimos días, en tanto, la menor se quebró, esperó a que su madre llegara del trabajo, la abrazó y se largó a llorar. “Tengo algo que contarle mamá, pero no quiero que usted se muera”, le dijo la menor, tras lo cual la madre le aseguró que eso no iba a suceder.

Fue entonces en que la niña contó que en junio del año pasado, en una tarde cuando se habían quedado al cuidado de su primo, éste la violó. Dijo que luego del abuso, el sujeto le dijo lo siguiente: “más vale que no le digan nada de esto a su mamá, porque ella es diabética y se va a morir”.

La amenaza fue también a una hermana de 13 años, quien también calló todo porque efectivamente, y al igual que la menor de 10, estaban creídas de que su madre se iba a morir, pues la misma padecería de diabetes, cuadro que fue aprovechado por el abusador parar generar temor en las menores y así asegurarse de que no lo delaten.