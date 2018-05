Coronel Moldes: Niegan abandono en un hogar de ancianos y abuelos

Recientemente se dio a conocer un reclamo, respecto al supuesto abandono del hogar de ancianos Josefina Vacas, ubicado en la localidad de Coronel Moldes, donde se afirmaba que en el sitio una serie de obras de refacción estaban paralizas, se había derribado el techo y los abuelos que residen en el lugar estaban olvidados.

Sin embargo la intendente de ese municipio, Rita Carreras, negó esta denuncia ante InformateSalta, destacando que fue ella quien impulsó refacciones y obras en el lugar, como así el esfuerzo de su gestión por concretarlas.

“El jueves estuvimos con Nicolás Sivila, presidente del PAMI, supervisando y viendo las cuestiones internas del lugar, las cuales ya fueron reparadas”, afirmó Carreras quien agregó que queda pendiente el trabajo en un ala del edificio, lo cual no perjudica el funcionamiento del hogar.

Del mismo modo, recalcó que las intensas lluvias fueron un factor que demoraron las obras, como así la deuda que atraviesa el municipio. No obstante, destacó que “desde el 10 de diciembre a la fecha, no recibimos un peso del PAMi y, hasta ahora, a los abuelos no les falta absolutamente nada”.

Respecto al estado del edificio, Carreras informó que se trata de un viejo colegio que se levantó en el año 1910. Considerando su edad y su deterioro, “comenzamos con la reparación de las paredes, de dormitorios, baños, la cocina, mientras desarmamos una parte del techo que tenía una viga quebrada”, sector el cual se decidió edificar desde cero para evitar posibles peligros para los abuelos.

“Tenemos que ser responsables en el cuidad mental y físico de nuestros adultos, está todo visado y arreglado con el Pami”, espetó Carreras, no son antes recordar que “como concejal, notifiqué que el lugar estaba con palos, con el techo apuntalado, nunca se hicieron reparaciones salvo un año después de mi denuncia, ahí arreglaron los techos y dormitorios”.