Así lo manifestó el gobernador Juan Manuel Urtubey durante un plenario con realizado en Tucumán. Señaló que las medidas adoptadas por el gobierno nacional no generarán grandes problemas en la provincia.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, participó del plenario de la Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur (Zicosur) que se llevó a cabo hoy en Tucumán. Allí, se encontraban también los gobernadores Juan Schiaretti, Domingo Peppo, Sergio Casas, Miguel Lifschitz y el anfitrión Juan Manzur, y fue el momento de intercambiar opiniones sobre el “gran acuerdo” al que llamaron desde el gobierno nacional. En este sentido, el salteño se mostró conciliador con el gobierno de Mauricio Macri: "Estoy ayudando, a pesar de ser opositor, porque quiero que a la Argentina le vaya bien".

En este sentido, marcó que “Argentina tiene que apostar a crecer y crecer no significa obsesionarse con la política monetaria. Creo que tenemos que ir a la construcción de una Argentina productiva, que realmente genere tasas de crecimiento que integren a los argentinos. La lucha contra la pobreza no es aumentando en la asignación de planes sociales, la lucha contra la pobreza se da generando riquezas”, declaró Urtubey, agregando que “para generar riquezas, hay que tener un sistema financiero que no ahogue la actividad productiva, sino todo lo contrario, que la incentive”.





Sobre el impacto en Salta de las últimas medidas del Gobierno nacional, expuso que “tenemos un presupuesto con un muy moderado endeudamiento, un muy pequeño déficit fiscal que es producto de desajustes como los que estamos viendo en la Argentina, pero en definitiva, nosotros entendemos que, en nuestra provincia, en términos de las cuentas públicas, no va a haber grandes problemas”.

El Gobernador de Salta reiteró que “tenemos que animarnos a pasar por arriba de este cuento de la grieta” y explicó que trabaja para que Argentina salga adelante entre todos. "A mí no me eligieron para gobernar la Argentina, lo eligieron al presidente Macri y yo le tengo que dar herramientas para que él lo haga”, expresó.