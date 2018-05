Piden dadores de sangre para un adolescente que necesita transfusiones cada 8 horas

Leandro, es un adolescente de 14 años, que padece leucemia y se encuentra en un delicado estado de salud. Es paciente de la Fundación HOPE desde el año pasado y desde hace 15 días está internado en terapia intensiva en el hospital Público Materno Infantil. Recibe trasfusiones cada 8 horas y necesita dadores de sangre.

Al respecto, Gloria Suárez, trabajadora social de la fundación, contó que es oriundo de Tarija y reside en nuestra ciudad por su enfermedad. “La fundación no hace distinción ni de país, ni de provincia, ni con obra social, todos los niños oncológicos son asistidos de igual manera, para todos el mismo trato,” dijo a Somos Salta.





Su caso conmovió hasta el propio cónsul de Bolivia en Salta, Ricardo Díaz, quien se sumó a la campaña emprendida en pos de que la salud de Leandro pueda mejorar. “Queremos pedirles que por favor se aproximen para hacer la donación respectiva y podamos salvar la vida de este niño que lo necesita ahora,” expresó.





Por su parte, la doctora Karina Brito, integrante del Centro de Hemoterapia, aclaró que pueden ser donantes todas aquellas personas de 18 a 65 años que gocen de buena salud. En el caso de ser de Bolivia, deben ser residentes desde hace un mes o no haber realizado viajes de ida y vuelta a ese país. “Tratamos de restringir este viaje para que no contamine con dengue o Zika que son las patologías que nos tienen con restricciones epidemiológicas, por esa razón es que no se aceptan donantes de esa zona,” detalló.





Interesados deben acercarse sin estar en ayunas, con su DNI, a Bolivar 687.