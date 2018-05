“El gobierno necesita que sus socios le abran los ojos sobre muchas cuestiones”

En el marco de la discusión por las tarifas, el no cese de la inflación, el alza del dólar y el inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente de la Nación, Mauricio Macri, convocó nuevamente a sumarse a la mesa de decisiones al radical Ernesto Sanz, quien fue protagonista clave en la construcción de Cambiemos en la previa de las presidenciales de 2015.

Al respecto, Miguel Nanni, diputado nacional por Cambiemos, en diálogo con InformateSalta, sostuvo que el gobierno subestimó algunas situaciones, y ahora se vio obligado a ampliar su base política de sustentación. “Nosotros los radicales siempre tuvimos apertura al diálogo, yo siempre decía que éramos parte del gobierno no por cuantas secretarias o ministerios ocupemos, sino porque teníamos que ser parte de la toma de decisiones”, manifestó.

En ese sentido, señaló que el gobierno necesita que sus socios les adviertan y le abran los ojos sobre muchas cuestiones. “Me parece que si bien el gobierno se ha equivocado, no es momento de criticar sino de ayudar, la crisis debe ser una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, lo que está haciendo el radicalismo es advertirle al gobierno que no pueden pensar que ellos solos pueden resolver todo”, expresó.

Además repartió elogios para el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, al que consideró una voz críticamente constructiva para el gobierno. “Me parece que desde que llegó a la presidencia del radicalismo, generó una impronta distinta a la que teníamos dentro de Cambiemos, aportando ideas con críticas constructivas”, dijo.

Con respecto al acuerdo con el FMI dijo que hay que mirarlo sin prejuicios y tener en cuenta que es una entidad financiera que nos está prestando plata a mucho menor interés que otras entidades. “Si en el pasado los gobiernos no cumplieron o desviaron la plata para la cual acudieron al fondo me parece que no tiene porque ocurrir en este gobierno, entiendo que lo que quieren hacer es ordenar las cuentas”, aseveró.

Por último, se refirió a las declaraciones del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, quien aseguró que las metas de inflación fijadas a inicio de año eran incumplibles. “Yo siento que nos pusimos metas demasiadas elevadas, creo que el gobierno se metió o se fabricó su propia tormenta cuando se puso metas que eran muy difíciles de cumplir, tuvo un exceso de optimismo en muchas cosas”, finalizó.