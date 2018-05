“La ruta 40 es utilizada por el narcotráfico”

Cafayate, la tranquila ciudad vallista, esconde desde hace algunos años una realidad que preocupa cada vez más a su comunidad: el tráfico y consumo de drogas.

Al respecto, el diputado nacional Miguel Nanni, en diálogo con InformateSalta, reconoció que la ruta 40 hoy es una de las vías utilizadas por los narcos. “Yo soy cafayateño y me duele que pase eso, tenemos que hacer algo, a mi me alarma de que no tan solo la droga sea de paso sino que llegue para quedarse”, sostuvo.

En la oportunidad, señaló que las fuerzas de seguridad tienen que actuar en profundidad para sacar la droga del pueblo. “Cafayate es una comunidad muy chiquita, apacible, pero si penetra la droga, como está penetrando va a empezar a hacer estragos”, manifestó preocupado.

Basta solo recordar que la semana pasada se secuestraron casi 80 kilos de cocaína durante un control realizado sobre la ruta nacional 68, kilómetro 29.