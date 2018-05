Tarifazo: Romero pidió precisiones sobre el proyecto

El presidente del bloque Peronismo Federal en el Senado de la Nación, Juan Carlos Romero, pidió esta tarde precisiones sobre el proyecto aprobado en Cámara de Diputados respecto de la cuestión tarifaria, en el debate en comisión, que comenzó hoy en la Cámara Alta.

"No conocemos la composición del cuadro tarifario, ni el costo de la materia prima, ni el de la generación, ni los impuestos, ni las rentas de las compañías de transporte y distribución de energía. Se debería explicar aquí todo esto, porque no podemos tener la sorpresa que la recomposición no se refiera solo al costo, sino que termine en una transferencia millonaria de recursos de los bolsillos de la gente a estas empresas”, dijo.

El legislador coincidió además en la necesidad "de fijar una postura con respecto a las empresas de agua y energía de Capital y Provincia de Buenos Aires, las que pagamos todos los argentinos siendo que en cada provincia la gente y los gobiernos locales tienen a su cargo mantener el sistema".

La intervención completa: