La Orquesta Sinfónica junto a Gerónimo Rauch presentan "De Broadway a Hollywood"

El artista internacional Gerónimo Rauch y la Orquesta Sinfónica de Salta presentarán “De Broadway a Hollywood”, el sábado 2 de junio en el Teatro Provincial de Salta.

El espectáculo incluye las canciones emblemáticas de conocidas comedias musicales, otras pertenecientes a recordados filmes norteamericanos, y otras populares de Argentina. Un concierto imperdible que Rauch, artista argentino radicado en España, brindará con nuestra reconocida Orquesta Sinfónica bajo la dirección del maestro Gerardo Gardelín.

El repertorio de “De Broadway a Hollywood” incluirá canciones inolvidables como “María”, “Bring Him Home”, “Music of The Night”, “Roxanne”, “Gethsemane”, “Somewhere”, “Big Spender”, y un homenaje a Enio Morricone (“Cinema Paradiso”, “Nella Fantasía”), entre otras.

Este concierto forma parte de una gira que Gerónimo Rauch comenzó en Madrid, y que incluye también Uruguay, Santiago de Chile, México y Argentina.



Las entradas, con un valor desde los $250, se encuentran a la venta en la Boletería del Teatro Provincia de Salta (Zuvirá 70) y en Autoentrada.

Gerónimo Rauch es un cantante y actor nacido en Buenos Aires. En Argentina conoció la popularidad al ser uno de los ganadores del reality show PopStars y más tarde en España, con el musical Jesucristo Superstar, y Los Miserables en la Gran Vía madrileña.

Con un magnífico dominio escénico y una sobresaliente voz, Rauch ha ido concretando poco a poco su sueño de pararse en un escenario y llegar a públicos diversos de todo el mundo. Fue su participación en Jesucristo Super Star el puente que unió Buenos Aires con Madrid y lo llevó a posicionarse como uno de los actores preferidos en España para el género de la comedia musical donde más tarde intervino en Chicago y protagonizó Los Miserables. Esta última obra es la que lo lleva finalmente a Londres, donde vuelve a interpretar a Jean Valjean y más tarde a El fantasma de la Ópera.

“De Broadway a Hollywood” es el nuevo escalón de una carrera en permanente ascenso.