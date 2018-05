Falsa alarma: La mujer del audio reconoció haber mentido

Luego de que se viralice un audio de Whatsapp donde una mujer relata que su hija vivió una situación traumática en la intersección de Entre Ríos y Maipú, cuando dos hombres a bordo de una trafic blanca quisieron secuestrarla, la Policía salió a desmentir el hecho.

“La Policía de Salta desmiente un mensaje de audio viralizado mediante la red social whatsapp sobre una tentativa de secuestro a una joven. Luego de averiguaciones realizadas se constató que el hecho no fue real”.

Durante una entrevista con la denunciante esta terminó confesando que el contenido del mensaje fue una farsa y ahora podría afrontar una causa penal. Por lo ocurrido recomiendan hacer un uso responsable de las redes sociales.

Investigadores del Sector 5 iniciaron una pesquisa para esclarecer el hecho. Con toda la información revisaron las cámaras de seguridad de la zona y se entrevistaron con comerciantes de esa calle. Las imágenes no muestran a la joven ni al vehículo y los posibles testigos no advirtieron ninguna situación irregular. “La joven declaró que el hecho no fue real”.