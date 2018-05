Flor Peña mostró su silueta postparto en tanga: bajó 18 kilos

A 7 meses de haber sido madre por tercera vez,Florencia Peña protagonizó una producción de fotos muy hot. Convertida en chica de tapa en revista Gente, la actriz muestra su renovada silueta.

Sin pudores ni complejos, en microtanga y sin corpiño, hace gala de su lomazo post maternidad: perdió 18 kilos con entrenamiento moderado y tratamientos modeladores.

Sexy, Flor declara: “Quiero a mi cuerpo, lo valoro y elijo qué hacer con él. Nadie va a decirme cómo debo mostrarme. El feminismo no es taparse para no ser cosificada, sino entender y defender que no existe un solo modelo de mujer”.

Mirá la foto: