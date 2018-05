Insólito: Fue detenido y en la comisaría le robaron la mochila

Un hombre de 38 años fue detenido el cuatro de mayo en la comisaría de Aguas Blancas y dejó en la guardia una mochila que contenía un teléfono celular, un soporte de manubrio, un cristo inferior y superior, un tambor de contacto, una tapa de combustible, todos estos repuestos son de una motocicleta Honda Invicta 150cc. También un juego de llaves de su motocicleta, pero cuando lo liberaron le dijeron que sus pertenencias “se perdieron”.

Pasó tres días detenido y cuando fue liberado pidió que se le hiciera entrega de la mochila con todas sus pertenencias, a lo que el personal respondió: “Tu mochila se perdió... no sabemos dónde está... no la encontramos por ningún lado...” y solo le entregaron el DNI que paradójicamente estaba dentro de la mochila. Sin respuestas le pidieron que vuelva al otro día.

Según la información a la que accedió La Diez Orán, días posteriores retornó a la comisaria y el Jefe de Guardia, quien no se identificó, le expresó que la mochila continuaba sin aparecer y no hay novedades. Al no encontrar respuestas realizó una denuncia en la Fiscalía Penal que dispuso que el Director de Unidad Regional, eleve un informe y copia del libro de guardia de la Comisaria de Aguas Blancas de todos los días que esta persona se encontraba detenida.