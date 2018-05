¿Te quedaste sin saldo en la SAETA? ¡Igual vas a poder viajar!

Por olvido, falta de tiempo y demás, muchos salteños a diario deben descender del colectivo o pedir ayuda a otros pasajeros para poder viajar a su trabajo o su domicilio al descubrir arriba de la unidad que no cuentan con crédito en su tarjeta.

En vista de ello, desde la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), a cargo de Federico Hanne, buscan implementar a partir del mes que viene “un boleto de emergencia” que permita a los salteños no tener que atravesar por las mencionadas situaciones.

Hanne, en diálogo con InformateSalta, indicó que todos los que quieran ser beneficiarios deberán registrarse y acreditar su identidad, y luego poner a su nombre una tarjeta. “No se trata de un crédito que se de a una tarjeta sino a un usuario, estamos ultimando los temas legales”, informó.

Con respecto a la modalidad, indicó que el sistema habilitará a los usuarios el pago del pasaje pese a no tener el saldo, hecho que generará una deuda que será saldada en la próxima recarga. No obstante, aclaró que en el caso que no se haga una recarga en los 30 días, deberán ir a Rentas de la provincia y hacer el pago correspondiente. “No podés hacer dos viajes en saldo negativo”, sostuvo.







En la oportunidad, señaló que no habrá una tarjeta especial. “La tarjeta es la misma, vos la vas a personalizar, la ponés a nombre tuyo en el sistema, por ende, esa tarjeta pasa a estar habilitada para el saldo negativo”, dijo.

Por último, subrayó que el sistema permitirá además que en caso de perdida, se pueda recuperar el saldo. “Vos vas a decir cual es la tarjeta nueva que tenés y se te va a trasferir el saldo que tenías en la tarjeta anterior", finalizó.