El ciclista atropellado y muerto en Av. Artigas fue víctima de un ebrio al volante

Pastrana, relató que su papá, como lo hacía casi a diario ingresaba a su trabajo a las 18 horas aproximadamente hasta las 6 de la mañana, siendo el único día de descanso el sábado. El día del accidente regresaba de su jornada laboral desde el Parque Industrial y cuando se enteraron del accidente se lograron comunicar con la empresa Nor-Obras, cuyo referente es Eduardo Isola, que si bien en un primer momento les dijo que “cualquier cosa nos avisan” y saben por compañeros de trabajos que se habrían acercado al servicio de sepelio, no aparecieron ni se comunicaron nuevamente.

Su papá trabajaba hace 18 años en negro y hace un tiempo intentaron gestionar la jubilación ya que había sufrido un ACV y la empresa no le daba la baja. En el proceso de hacerle los papeles se descubrió que había solo 3 meses de aporte, por lo que no pudo entrar en la moratoria y siguió trabajando con la esperanza de que lo pongan en blanco y así poder en algún momento alcanzar la jubilación.

“Queríamos tener los papeles de la jubilación porque en la misma empresa había sufrido un ACV y no le dieron la baja después de ese episodio, entonces como él quería jubilarse seguía trabajando para ver si lo ponían en blanco, en ese proceso de hacerle los papeles descubrimos que él tenía 3 meses o algo así, aportado pero eso a nosotros no nos servía porque no podía entrar en la Moratoria para la jubilación” explicó.

En tanto Miguel, mientras esperaba pasar a la legalidad recibía un pago quincenal, del cual solo le entregaban una tirilla.

“No le pagaba lo que le tenía que pagar, le pagaban de a ´pucho´. El único recibo que nosotros tenemos son unas tirillas en donde el cobraba quincenalmente de $2.700 a $3000”.

La mujer agradece a Dios que su familia le pagaba un servicio de sepelio y pudieron despedirlo dignamente. Hoy, ya con la ausencia de su padre, se hará difícil para la familia el sustento de la casa que compartía con su esposa Socorro, la cual padece de diabetes y alguno de sus hijos que si bien trabajaban se resguardaban en el domicilio que su papá mantenía.

“Nosotros vamos a tratar de comunicarnos con la empresa para llegar a un diálogo o acuerdo porque mi papá luchó muchísimo para poder jubilarse”.

El conductor ebrio fue localizado por el testimonio de su acompañante



Según nos contó María, el conductor choca a su padre, se fuga y minutos después su acompañante, que estaba dormido y alcoholizado, se despierta y ve el parabrisa dañado de su lado y le pregunta que había sucedido a lo que el conductor le dijo que habían chocado con un poste y luego el acompañante llega a su casa, ve las noticias y se da cuenta que podía ser el auto en el que viajaba por lo que realiza la denuncia policial y permite así la identificación del conductor.

“Él chocó, iba con el acompañante, el acompañante se logra despertar, porque iba medio dormido en el auto, porque estaba alcoholizado, se da cuenta que está dañado el parabrisas, roto de la mano del acompañante y bueno le pregunta al conductor qué es lo que había pasado, le dijo que habían chocado con un poste, pasando unas cuadras lo dejo a este chico, el chico, el acompañante llega a su casa y como a las 7:30 ve las noticias y se da cuenta que ellos habían andado por esa zona, él es el que hace la denuncia, diciendo quien era la persona, da el domicilio, todo” recordó.







Además María contó que no saben exactamente la graduación de alcohol que tenía el conductor al momento de embestir a su papá y huir, pero a las 11 de la mañana cuando se logra su detención tenía 1 gramo de alcohol en sangre, por lo que se estima que debe haber sido mucho más elevada al momento del accidente.

Una familia marcada por la tragedia

María además nos contó que no logrando superar la muerte de dos familiares más en accidentes viales trágicos, hoy les tocó revivir todo con la muerte de su padre Miguel Pastrana.

Recordó que una de las causas por la que hoy pelean por justicia es por la muerte de Morena Pastrana, menor embestida por un colectivo en Bº Nueva Esperanza, además el caso de un moto delivery embestido en avenida Paraguay, del cual el conductor está prófugo y se detuvo a un sumariante que informaba a familiares del evadido.