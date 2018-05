Para Nanni, a la oposición le falta sinceridad y madurez para debatir

Fm Aries/ En “Hablemos de Política” el diputado nacional Miguel Nanni aseguró que esperaban otro gesto de la oposición y cuestionó que no entiendan el contexto económico en el que se está moviendo el país, por otro lado reconoció la actitud del senado en no darle tratamiento esta semana a una ley que, a su entender, podría causar mucho daño a las provincias.

Nanni sostiene que la situación energética en la provincia es muy crítica y que el gobierno nacional viene de resolver un momento muy complejo y esperan que la economía empiece a reaccionar bien.

El diputado adelantó que no cree que haya un retroceso en cuanto a las tarifas desde el Ejecutivo y es por eso que desde Cambiemos necesitan el entendimiento de todos, “tenemos que hacer una autocritica, no hay mal que por bien no venga” expresó Nanni citando la tradicional frase.

Además cuestionó el accionar de los diputados opositores al macrismo asegurando que se dijeron cosas que no son ciertas y que en el debate falta madurez y sinceridad porque jugaron con el miedo y la desesperación de la gente.