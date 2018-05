Booking, Spotify, Netflix y otros servicios y plataformas comenzarán a pagar impuestos en Salta

El jefe de Gabinete de Ministros, Fernando Yarade, anunció ayer en la conferencia de prensa que el Ejecutivo enviará a la Legislatura un proyecto de ley para gravar todas las plataformas informáticas porque “creemos que esto dará un marco de equidad en lo tributario con respecto a muchas actividades que se realizan en la Provincia que son similares a las que se realizan en plataformas informáticas”.

Yarade ejemplificó con casos como alquileres que se hacen a través de internet y tienen una situación de ventaja tributaria con respecto a aquellos que se realizan personas que están registradas; igualmente para los vehículos, descargas de películas y plataformas para la adquisición de bienes y servicios. “Es una medida equilibrada y equitativa para con nuestros contribuyentes y los que aportan día a día”, definió.

Empresas como Netflix, Spotify, Apple venden servicios (películas, música, espacio de almacenamiento de datos, etc.) a usuarios salteños y no tributan por los mismos. Otras empresas prestan servicios de intermediación en operaciones comerciales, como el caso de Airbnb, Booking, etc, que tampoco tributan por esos servicios y muchas veces no se detecta la operación principal (el alquiler, por ejemplo).

El sistema es complejo porque el contribuyente no es un sujeto domiciliado en la provincia y a veces ni si quiera posee oficinas en el país, por lo que se debe recurrir a la figura del responsable sustituto que es quien cobra por las operaciones (generalmente tarjetas de crédito). Las actividades o servicios estarán alcanzas a la alicuota que corresponde a cada una, en el caso de venta de productos o servicios será el 5%, intermediación el 7%.

Junto con esta decisión de tipo tributaria, señaló que se busca adoptar otras medidas que converjan en esta igualdad en todos los puntos de Salta. De esta manera, “cada una de las inversiones que vengan a la provincia tienen que saber que encontrarán certeza en sus inversiones”, considerando que muchas son a largo plazo.

También dijo que se trabaja con el Foro de Intendentes y la Legislatura en la igualdad de los tributos en los diferentes municipios, como en impuesto automotor, el carnet de conducir y otras tasas que actualmente tienen disparidades tributarias en las comunas.