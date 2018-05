El impacto de Conta contra el muro fue a 153 km/h

“Al momento de pisar el pedal de freno, el Cruze de Facundo viajaba a 215 km/h y en la corta distancia hacia el muro de contención, con el poco freno que le quedaba, se produjo el impacto de frente a 153 km/h” afirmó Monti al equipo periodístico de Campeones.

A su turno, el piloto de Metán, explicó cómo vivió esos terribles momentos: “Venía en mi vuelta rápida. Habíamos pensado que si salía bien el tiempo, era la última del día. Venía en quinta a fondo y cuando fui a frenar, el pedal se fue hasta el final. Iba muy rápido, yo seguí pisando el freno y me preparé para el impacto. Por suerte no me pasó nada. Sólo tengo dolores por el zimbronazo con los cinturones”, explicó el salteño, quien ya está esperando la próxima carrera, la que se llevará a cabo en tres semanas en Rafaela.

“El auto no sirve más. En la semana iremos a Carlos Paz, donde el equipo comenzará a trabajar en un nuevo auto para llevar a Rafaela”.