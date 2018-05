Tremendo: Ulises Bueno se le "tiró" a Sol Pérez y ella le contestó así

Ulises Bueno es uno de los tantos hombres que pone muy seguido un "me gusta" a las fotos de Sol Pérez, y en Pampita Online fueron a buscarlo a la salida de uno de sus shows. El cordobés no se achicó, pero la modelo le dejó en claro qué es lo que busca en un hombre.

"¿Si me gusta Sol? ¡Olvidate! ¿A vos no?", lanzó el cuartetero cuando le consultaron por los likes que le da a la panelista.

"Me gusta la producción que hace y, obviamente, me gusta ella", dijo entre risas, y recordó que la había visto en una oportunidad. "¿A dónde la invitarías? Estamos buscando pretendientes", insistió el periodista, y él no anduvo con chiquitas. "La invitaría a Nueva York", lanzó.

Por su parte, Sol contó: "Lo fui a ver una vez, pero no nos saludamos. Fue en Carlos Paz en un show que daba en un boliche".

Pero a la hora de contestar si saldría con él, no se mostró ni sorprendida ni maravillada por la lujosa propuesta de él: "Me divierte, pero yo con un choripán en la Costanera me alcanza", retrucó, dejando en claro que lo suyo no pasa por el dinero que invierta un hombre para conquistarla.