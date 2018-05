Brutal patada en la cara de un rival en el Súper Rugby

Tevita Nabura ha protagonizado la peor acción del fin de semana. Y lo ha hecho, además, en un deporte como el rugby, donde los valores no permiten ver este tipo de entradas. El ala de los Highlanders fue expulsado por pegarle una patada a lo kung-fu en la cara a su oponente. Vio la roja y se marchó en el minuto 17. El partido era contra los Waratahs.

La acción ocurrió a la hora de intentar llegar a un balón aéreo. En el aire, Nabura mira a su oponente, Camerron Clark, y extiende la pierna derecha hasta pegarle una patada deplorable se mire por donde se mire. Su rival no pudo continuar jugando y Tevita se fue avergonzado a los vestuarios inmediatamente. De hecho, en las imágenes se puede ver cómo parece que lo hace adrede.



El árbitro no dudó y lo expulsó en cuanto vio la acción, tan contundente como terrible. Vio la roja rápidamente y enfiló el camino hacia los vestuarios. Finalmente, el partido terminó a favor de los Waratahs, que se cobraron, deportivamente, su particular venganza contra este jugador. Ojalá y no se vuelvan a ver imágenes como estas en otro momento.

Ahora, está por verse cuándo se sabrá la sanción que recibe el jugador. Lo que está claro es que será ejemplar. El rugby no se puede permitir ver acciones como estas en sus campos.